Le chanteur Shlomo Artsi a été désigné lauréat du Prix d’Israël dans la catégorie chanteur hébraïque. Mais ce dernier a décidé de renoncer à cette prestigieuse décoration.

Dans la lettre qu’il a écrite au comité du Prix d’Israël, Artsi explique son refus de recevoir le prix: »Je remercie chaleureusement la commission du Prix d’Israël qui a décidé de m’octroyer ce prix. J’en suis très ému et c’est un honneur pour moi en tant que chanteur et créateur. A l’heure actuelle, alors que l’Etat est blessé et fracturé, je sens qu’il m’est difficile de recevoir ce prix et c’est la raison pour laquelle, j’ai la douleur de renoncer à ce grand honneur. Je suis très inquiet de la division au sein du peuple et de la crise dans laquelle nous nous trouvons. S’il vous plait, arrêtez, parlez et la terre retrouvera sa sérénité ».

C’est finalement le chanteur Daklon (Yossi Lévy) qui recevra le Prix d’Israël de la chanson cette année. Chanteur, compositeur, Daklon a sorti plus de 40 albums tout au long de sa carrière. Né de parents arrivés en Israël du Yémen, il a commencé sa carrière en 1950, alors qu’il avait 6 ans.