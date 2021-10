L’entrée en politique de Shirli Pinto, sourde-muette miltante pour les droits des handicapés, avait été unanimement saluée par la classe politique. Placée sur la liste de la Nouvelle Droite (Hayamin Ha’hadash) de Naftali Benett et Ayelet Shaked en 2018, elle devenait la première députée sourde-muette à entrer au Parlement israélien.

Hélas, elle est devenue lundi l’un des exemples de la cassure idéologique provoquée au sein du Camp national par Benett et Shaked, en épousant la rhétorique de la gauche sur Binyamin Netanyahou et l’assassinat de l’ancien Premier ministre Itshak Rabin. Dans un tweet, elle a écrit : « Cette année également, Netanyahou a exploité l’assassinat de Rabin pour expliquer qu’en fait c’est lui qui est persécuté. Il semble parfois qu’il n’a jamais quitté ce fameux balcon. Incitateur il était, incitateur il reste ». Le flot de réactions outrées n’a pas tardé et la députée a retiré son tweet, mais le mal était fait.

Le journaliste sioniste-religieux Akiva Novik parle « d’un énorme attentat à l’image » et s’est insurgé contre le fait que Naftali Benett n’ait pas exprimé publiquement qu’il se démarque de ce post.

Le journaliste Amit Segal a écrit : « En 2020 Naftali Benett qualifiait de calomnies les accusations d’incitations de la droite avant l’assassinat de Rabin, et en 2021, sa subalterne à Yamina accuse Netanyahou de la même chose ».

Le député Ami’haï Shikli a dit un seul mot : « Faillite ! ». Galit Distal (Likoud) a écrit : « Après ce post hideux de Shirli Pinto il n’y a plus qu’une conclusion à tirer : Yamina a achevé son opération de symbiose totale avec la gauche. Il ne reste plus qu’à observer avec stupeur ce spectacle fou et être empli de pitié pour ces kippot crochetées qui ont accordé leur voix pour ceux qui incitent aujourd’hui contre eux ».

le journaliste Avraham Bloch (Aroutz 20) rappelle à la députée que lorsque Binyamin Netanyahou s’adressa à la foule depuis ce fameux balcon à Jérusalem, après les accords d’Oslo, ceux qui étaient en-bas étaient la Camp national qui depuis lors est accusé chaque année d’être coupable de l’assassinat d’Itshak Rabin. Il n’y a pas de plus belle preuve que Yamina ne représente plus le moindre pan de ce Camp nationa. Quelle honte ! »

Photo Yonatan Sindel / Flash 90