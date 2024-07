Shira Albeg, la mère de Liri, soldate otage du Hamas depuis le 7 octobre, a raconté ce matin (mercredi) que les parents des soldates otages avaient reçu un signe de vie de leurs filles, il y a environ un mois et demi.

Elle a déclaré sur Ynet: ”Il y a un mois et demi environ nous avons reçu un signe de vie des filles. On ne nous en a pas dit davantage. Nous savons que les filles sont en vie. Elles survivent, dans des tunnels, depuis plus de 7 mois”.

Sur la photo publiée hier de Liri, Naama, Karina, Agam et Daniela, Shira Albeg a expliqué: ”Elle vient d’une vidéo que nous avons vue il y a un mois environ. Chaque famille a vu la partie concernant sa fille. C’est une vidéo montée, on lui demande de dire d’où elle vient, quel âge elle a, ”couche-toi, assieds-toi”. Elle fait tout ce qu’on lui dit, avec les larmes aux yeux. Cela date des 2-3 premiers jours, nous savons qu’ensuite elles ont été séparées”.

Hier soir, le cabinet de sécurité s’est réuni pour évoquer l’accord en cours de négociations. Le Premier ministre Netanyahou a estimé: ”Nous ne devons pas être sous pression. C’est le Hamas qui doit l’être, les otages souffrent mais ils ne sont pas morts”.

Le QG des familles des otages a été indigné par cette déclaration: “Sa déclaration scandalise les familles des otages, est fausse sur le plan factuel et constitue un abandon sur le plan pratique. Malheureusement, les faits parlent d’eux-mêmes et des otages ont déjà été assassinés en captivité. Nous n’avons aucun moyen de savoir si en ce moment même d’autres otages ne sont pas assassinés. Les négociations pour la libération des otages se trouvent à un stade critique. Il aurait été approprié que l’ensemble du gouvernement israélien, dirigé par le Premier ministre, fasse tout ce qui est en son pouvoir pour parvenir à la signature de l’accord le plus rapidement possible au lieu de mettre des bâtons dans les roues.”

Les partis Hatsionout Hadatit et Otsma Yehoudit ont fixé des lignes rouges à tout accord: ils ne valideront aucun accord qui inclut le retrait de Tsahal des couloirs de Philadelphie au sud et de Netzarim au centre. Par ailleurs, ils s’opposent à la possibilité du retour des Gazaouis dans le nord de la Bande de Gaza.

Le Premier ministre Netanyahou, dans ses diverses déclarations ces derniers jours, s’est dit lui aussi totalement opposé à un retrait de Tsahal de l’axe Philadelphie. Néanmoins, son ministre de la Défense, Yoav Gallant, y est favorable. Les chefs du Mossad et du Shabak n’y voient pas non plus un obstacle sécuritaire.

Gallant a estimé que si aucun accord n’est signé dans les deux prochaines semaines, ”le sort des otages sera scellé”.