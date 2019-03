Le milliardaire juif américain est gravement malade. Il ne s’est pas rendu à ses bureaux depuis le mois de décembre. Atteint d’un lymphome il souffre également des effets des médicaments qu’il doit ingurgiter et qui l’empêchent notamment de se déplacer. Mais selon le porte-parole de sa compagnie, il arrive encore à diriger ses affaires.

Sheldon Adelson, ami personnel de Binyamin Netanyahou est âgé de 85 ans Il est à la tête d’un immense empire financier. Il détient notamment “Las Vegas Sands”, la plus grande compagnie de casinos de Las Vegas, et sa fortune est estimée à 34 milliards de dollars selon le site Bloomberg. Il possède aussi le quotidien Israël Hayom et est, avec son épouse Miriam, l’un des grands donateurs du Parti républicain ainsi que de nombreux programmes et causes philantropiques en Israël.

Photo Alex Kolomoisky / POOL