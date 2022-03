Depuis le début de la guerre en Ukraine, les réfugiés se comptent déjà par millions. Au 11e jour des combats, on estime qu’ils sont plus d’un million et demi et l’Europe s’attend à en accueillir 5 millions.

Certains de ses réfugiés ont choisi Israël. Ayelet Shaked, la ministre de l’Intérieur, a annoncé aujourd’hui que 2034 citoyens ukrainiens sont arrivés en Israël depuis le début du conflit. Elle a précisé qu’à ce rythme, ce sont 15000 réfugiés qui devraient arriver en Israël d’ici la fin du mois.

Le principal problème soulevé par ces chiffres est que, d’après la ministre, seuls 10% des réfugiés arrivés sur le sol israélien sont bénéficiaires de la Loi du Retour. »Toute personne sensée comprend que nous ne pouvons pas continuer à ce rythme. C’est pourquoi, j’ai l’intention dans les prochains jours, d’adopter une politique plus équilibrée ». La ministre a aussi souligné que des demandes commencent également à arriver depuis la Russie.

Pour le moment, les Ukrainiens qui viennent chercher refuge en Israël sont dispensés de visa, mais leurs hôtes dans le pays doivent se porter garants financièrement à hauteur de 10000 shekels. Le ministre de la Diaspora, Nahman Shay (Avoda) a demandé au Premier ministre de lever cette obligation qu’il juge »immorale », parce qu’elle exclut d’office les réfugiés qui n’ont pas de famille en Israël.

Shaked maintient qu’Israël est le pays occidental sans frontières communes avec l’Ukraine, qui a accueilli le plus de réfugiés. Elle a rappelé qu’Israël se prépare à intégrer près de 100000 Juifs et leur famille élargie, bénéficiaires de la Loi du Retour aussi bien d’Ukraine que de Russie. Ces derniers obtiendront donc immédiatement la nationalité israélienne. »Aucun pays au monde n’octroie de façon immédiate sa nationalité, c’est un grand défi, qui va se traduire en termes de logement et d’emploi. Nous devons nous y préparer et fournir une aide humanitaire à un nombre donné de personnes que nous allons définir ».

Le ministère de l’Intégration a décidé de reconnaitre les olim d’Ukraine comme des olim qui ont fui une zone de guerre. A ce titre, ils recevront une bourse exceptionnelle de 6000 shekels pour un olé seul, de 11000 shekels pour un couple et de 15000 shekels pour une famille.