Ce qui a commencé en 2013 comme une initiative limitée en Afrique du Sud est devenu aujourd’hui, le Shabbat Mondial, qui réunit plus d’un million de Juifs dans le monde entier. Cette année, la 7e édition aura lieu Shabbat Vayera et sera organisée dans près de 1600 villes à travers le monde, suivant le principe désormais connu : des centaines de communautés dans le monde initient des repas shabbatiques, des hafrachot hala, des cours, des melavé malka, tout cela pour que le plus grand nombre de Juifs puissent goûter à l’expérience du Shabbat.

Le Rav Warren Goldstein, grand rabbin d’Afrique du Sud, à l’origine de ce mouvement incroyable, répond à nos questions.

Le P’tit Hebdo: Dans quel but avez-vous lancé ce Shabbat Mondial?

Rav Warren Goldstein: Au départ, c’était le Shabbos Project, que nous avons initié avec mon épouse Gina. Nous voulions sensibiliser toute la communauté juive d’Afrique du Sud aux plaisirs du Shabbat en réunissant le maximum de Juifs, lors d’un Shabbat commun, que tout le monde s’engagerait à célébrer, sur la base d’une brochure explicative composée par la Rabbanite Gina Goldstein. En Afrique du Sud vivent 70000 Juifs, nous avons des yeshivot, des kollel, l’antisémitisme est à un niveau moindre que dans le reste du monde. Nous voulions encore renforcer cette vie juive.

Le succès du shabbos project est tel que très vite des demandes du monde entier me sont adressées pour organiser un évènement similaire. Il est alors décidé de faire un « Shabbat Mondial », tous ensemble, à la même date.

Le but de ce Shabbat est double: célébrer le Shabbat et faire goûter ses délices mais aussi célébrer l’unité de notre peuple autour de ce jour central dans notre vie et notre identité de Juif.

Lph: Cette année sera la 7e édition. Quelles ont été les réactions les années précédentes?

Rav Warren Goldstein: Elles sont très positives. L’expérience est exceptionnelle. Dans le monde moderne, les gens sont tout le temps sous pression, communiquent peu au sein de la famille. Le Shabbat est une opportunité pour vivre et se retrouver. Au lendemain de ce Shabbat certains ont décidé de devenir shomré Shabbat. La plupart, il est vrai, attendent l’année d’après pour recommencer. Mais au moins nous avons augmenté la prise de conscience de la centralité du Shabbat.

Lph: Comment se déroule ce Shabbat mondial, est-ce différent si l’on est en Israël ou en dehors?

Rav W.G.: Le Chabbat Mondial est un mouvement citoyen international qui rassemble les Juifs du monde entier transcendant les différentes mouvances du Judaïsme, les affiliations politiques et autres fossés arbitraires tel que l’âge, la langue ou le style de vie de chacun. Il est vécu partout de la même façon grâce à l’action formidable des quelques 5000 bénévoles à travers le monde qui s’investissent totalement pour la réussite de ce Shabbat.

Lph: Avez-vous d’autres projets que celui du Shabbat Mondial?

Rav W.G.: Notre action ne doit pas se limiter à un Shabbat par an, même si celui-ci demande beaucoup de travail de préparation. Nous œuvrons aussi pour que le maximum de personnes observent le Shabbat toute l’année. Par ailleurs, nous allons lancer un grand projet d’étude mondiale du Pirkei Avot.

Pour aller plus loin:

www.theshabbosproject.org