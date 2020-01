Ceux qui accusaient il y a quelques jours encore le président américain de « passivité » ou de « mollesse » en seront pour leurs frais. Donald Trump a lancé un sévère avertissement à Téhéran en cas d’attaque iranienne contre des intérêts américains: « Les Iraniens parlent avec aplomb de frappes contre des cibles américaines pour venger leur terroriste que nous avons éliminé. Qu’ils sachent que nous avons fixé 52 cibles de haute importance pour l’Iran et à sa culture, qui symbolisent les 52 Américains qui avaient été pris en otage dans l’ambassade des Etats-Unis à Téhéran en 1979. Si nous sommes attaqués, ces cibles seront immédiatement frappées avec une terrible puissance. Les Etats-Unis n’accepteront plus de menaces ».

En réponse et avec leur insolence coutumière, les Gardiens de la Révolution ont voulu eux-aussi menacer les Etats-Unis. Ghoulamali Abu Hamza, l’un des hauts gradés des Gardiens de la Révolution a déclaré: « L’Iran peut atteindre 35 objectifs stratégiques américains au Moyen-Orient, y compris à Tel-Aviv ».

בסוכנות הידיעות ספוטניק מדווחים כי גולאמאלי אבו חמזה, מפקד בכיר במשמרות המהפכה, מאיים כי הזרוע של איראן יכולה להגיע ל-35 מטרות חיוניות של ארה »ב במזרח התיכון, כולל בתל אביב.

Conversation Netanyahou-Pompeo

Le Premier ministre Binyamin Netanyahou et le secrétaire d’Etat américain Mike Pompeo se sont entretenus au téléphone à propos de l’élimination de Qassem Suleimani et sur les probables représailles iraniennes. Après cette conversation, Mike Pompeo a publié un post dans lequel il a écrit: « Netanyahou et moi avons discuté et souligné l’importance du combat contre l’influence cancéreuse de l’Iran et ses menaces sur la région. Je serai toujours reconnaissant pour le soutien solide d’Israël dans la lutte contre le terrorisme. Le lien entre les Etats-Unis et Israël est incassable ».

