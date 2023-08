L’institut national des statistiques a publié une enquête sur le rapport entre les Israéliens et les médias. Les résultats montrent une véritable crise de confiance.

Seul le quart des Israéliens (25%) estiment que les médias leur rapportent la réalité telle qu’elle est.

La moitié (50%) pensent qu’ils rapportent la réalité pire que ce qu’elle est et 13% meilleure.

Pour 47% des Israéliens de plus de 20 ans, c’est la télévision qui reste leur principale source d’information et 42% se réfèrent davantage à ce qu’ils trouvent sur Internet.

Ces préférences varient en fonction de l’âge et plus les personnes sont âgées, plus elles privilégient la télévision: 33% des 20-44 ans, 54% des 45-64 ans et 74% des plus de 65 ans.

Par ailleurs, les personnes interrogées accordent un plus grand degré de confiance aux médias traditionnels – télévision, radio, presse écrite – qu’aux réseaux sociaux.

L’historien et expert en communication, David Shapira, analyse ces chiffres au micro de Daniel Haïk sur Studio Qualita: