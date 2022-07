La compagnie d’électricité termine ces jours-ci une campagne dans la localité bédouine de Rahat, afin de récupérer l’argent qui lui est dû par les habitants.

D’après des données publiées par la compagnie d’électricité, citées par Israël Hayom, ce ne sont pas moins de 12 millions de shekels qui doivent être encaissés : 1400 habitants ont une dette qui s’élève en moyenne à 8500 shekels par personne.

Afin de procéder au recouvrement de ces sommes, la compagnie d’électricité a fait plusieurs gestes en direction des habitants endettés: les intérêts ont été supprimés et ils peuvent payer en liquide.

Malgré cette campagne compréhensive, seuls 22% des personnes concernées ont réglé leur dette. 8.08 millions de shekels n’ont toujours pas été payés.

Le site Israël Hayom a procédé à une comparaison afin de dresser une image de la situation dans le Neguev, entre une localité juive, Netivot, et une arabe, Tel Sheva, de taille comparable.

A Tel Sheva, sur 23000 habitants, 256 ont une dette, qui s’élève en tout à 2.29 millions de shekels. A Ofakim, sur 35000 habitants, 811 personnes n’ont pas payé leurs factures d’électricité pour une dette totale de 2.084 millions de shekels.

La dette par habitant est beaucoup plus élevé à Tel Sheva (9000 shekels) qu’à Ofakim (2500 shekels). Et pourtant, à Ofakim, 9 foyers ont été coupés de l’électricité contre aucun à Tel Sheva depuis le début de 2022. Notons qu’en 2021, les chiffres étaient égalitaires: 44 à Tel Sheva contre 42 à Ofakim.

Des chiffres qui pointent une différence de traitement entre les Juifs et les Arabes dans le Neguev. De quoi ajouter à l’exaspération des habitants juifs du sud du pays, surtout quand le maire de Rahat déclare, il y a quelques semaines à la radio: »Je ne reconnais pas l’Etat d’Israël comme un Etat juif et je m’oppose au service militaire et civil. Je suis pour deux Etats pour deux peuples, Israël étant l’Etat de tous ses citoyens. Si je ne reconnaissais pas l’Etat d’Israël, je ne serais pas là ».

Rappelons que trois villages bédouins illégaux autour de Rahat font partie du projet de régularisation voté par le gouvernement Bennett-Lapid. Au mois de décembre dernier, Meïr Cohen (Yesh Atid), le ministre des Affaires sociales, chargé du développement du Neguev et Ayelet Shaked (Yamina), la ministre de l’Intérieur, avaient effectué une visite à Rahat et dans les alentours.

»D’année en année, la situation empire. Tous les ministres du gouvernement sont engagés pour parvenir à une régularisation des villages sur le terrain, et pas uniquement sur le papier. Il s’agit d’une opportunité importante que nous ne devons pas laisser passer. Le ministre des Affaires sociales et moi-même agissons ensemble pour créer ces trois villages bédouins, rassembler les populations éparpillées et parvenir à un accord sur l’éducation, l’emploi et la surveillance des constructions illégales », avait déclaré Ayelet Shaked.