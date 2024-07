Le quotidien panarabe Asharq al-Awsat cite des sources du Hamas et rapporte que le chef terroriste Yahya Sinouar est totalement connecté au reste de la direction du Hamas et se tient informé de tous les développements.

Ces sources soulignent que même s’il est introuvable et qu’il a les capacités de se cacher cela ne signifie pas pour autant qu’il est coupé du monde. Le quotidien explique que Sinouar est particulièrement impliqué dans les négociations et qu’il ”étudie toutes les propositions, les analyse avant d’exprimer son opinion”. Il est en contact avec les dirigeants du Hamas à l’étranger et a même téléphoné à Haniyeh pour lui exprimer son soutien lorsque les fils de ce dernier ont été éliminés par l’armée israélienne.

Les sources citées dans Asharq Al-Awsat ne révèlent évidemment aucun indice sur l’endroit où se trouve Sinouar – à la surface ou sous terre – ni sur la manière dont il communique avec l’extérieur. Si elles reconnaissent que Tsahal a essayé de s’en prendre à plusieurs hauts-placés de l’organisation terroriste, elles ne disent rien sur les tentatives d’élimination auxquelles Sinouar aurait pu échapper depuis le début de la guerre, ni si les troupes israéliennes ont réussi à un moment ou à un autre à s’approcher du chef terroriste mais ne nient pas non plus la réalité de telles suppositions.

Seules deux ou trois personnes savent où se trouve Sinouar et s’occupent de subvenir à ses besoins.

Ces sources rapportent également que Sinouar est persuadé qu’Israël a davantage à perdre que le Hamas dans la poursuite de la guerre.