Une initiative bienvenue proposée conjointement par un parti de la coalition et de l’opposition : le Likoud et Yamina ont préparé un texte visant à établir une discrimination positive envers les jeunes issus des minorités : les Druzes, Arabes musulmans ou chrétiens ainsi que les Tcherkesses qui auront effectué un service national – militaire ou civil – bénéficieront ensuite d’un traitement de faveur lors de leur entrée dans la vie active dans le service public.

Le texte a été présenté par Ketty Chétrit (Likoud) et Ofir Sofer (Yamina) qui disent vouloir réparer un préjudice historique dans lequel les jeunes issus des minorités sont traités de manière identique qu’ils aient effectué un service national ou non ».

Ketty Chétrit explique : « En Israël vivent des minorités ethniques, dont certaines ont choisi de lier leur sort à celui de l’Etat d’Israël. Les jeunes parmi elles qui ont choisi d’effectuer un service militaire ou civil le font parfois au prix de lourds sacrifices au sein de leur communauté ou de leur famille. Certains sont victimes d’incitations, de mises au ban et parfois même de violences pour le simple fait d’avoir choisi de servir l’Etat d’Israël de s’intégrer dans la société. Cette loi a donc pour objectif de les motiver à effectuer un service national puis de les favoriser plus tard lorsqu’ils voudront entrer dans la vie active au sein des services de l’Etat. Ils s’agit d’une ‘réparation sociale’ qui s’impose, qui mettra en valeur les non-juifs qui contribuent à l’Etat d’Israël et qui encouragera ces jeunes à s’intégrer dans la société ».

Matan Peleg, président de l’organisation estudiantine « Im Tirtzou », qui est à l’origine de cette loi a déclaré : « La promotion des citoyens issus des minorités non-juives qui veulent s’intégrer dans la société israélienne est l’une des conditions de la pérennité de l’Etat d’Israël comme Etat juif, sioniste et démocratique. Pour cela, il nous faut susciter des stimulations réelles pour les jeunes qui veulent effectuer un service national militaire ou civil et ne pas hésiter à les mettre en valeur face à ceux qui appellent au séparatisme ou à la guerre contre l’Etat d’Israël… »

Photo libre de droits