Le site Ynet révèle qu’une plainte a été déposée devant la justice sud coréenne contre sept responsables israéliens pour crimes de guerre et crimes contre l’Humanité.

Il s’agit du Premier ministre Binyamin Netanyahou, du Président Itshak Herzog, du ministre de la Défense Yoav Gallant, du ministre des Finances Betsalel Smotrich, du ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir, du ministre des Affaires étrangères Israël Katz et du Chef d’Etat-major Herzi Halévy.

La plainte a été déposée par le PSPD une organisation de gauche sud coréenne et elle demande de juger ces sept personnalités pour les crimes qu’ils auraient commis dans le cadre de la guerre actuelle à Gaza.

Le PSPD accuse ces responsables israéliens d’avoir participé à la planification, d’avoir ordonné et mis en oeuvre des crimes contre l’Humanité, un génocide et des crimes de guerres dont des crimes contre les activités humanitaires, l’attaque d’établissements médicaux et d’ambulances, l’utilisation d’armes chimiques interdites et l’utilisation de moyens illégaux dont la famine.

L’organisation sud coréenne appelle la justice de son pays à juger ces personnalités. La police doit décider désormais du transfert de la painte au procureur pour la poursuite éventuelle du processus judiciaire.

Le ministère des Affaires étrangères et le ministère de la Justice ont recommandé aux sept personnes concernées par cette plainte de les consulter avant tout séjour en Corée du Sud afin de prévenir toute situation inconfortable.