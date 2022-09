Aujourd’hui (dimanche) vers 13h, des terroristes ont ouvert le feu sur un autobus circulant sur la route 90 dans la Vallée du Jourdain.

Les terroristes à bord d’un van ont doublé le bus et ont tiré plusieurs coups de feu. Puis ils ont barré la route du bus et l’ont aspergé d’essence dans le but de l’incendier.

Le chauffeur, bien que blessé, a réussi garder le contrôle de son véhicule et à appeler les secours. Six autres passagers ont été blessés dont un soldat dans un état grave.

Deux terroristes ont été arrêtés et il semblerait qu’ils avaient d’autres complices qui sont toujours recherchés. Leur van a pris feu, vraisembablement à cause des bouteilles incendiaires qu’ils transportaient.