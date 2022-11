Les partis orthodoxes veulent faire passer une loi qui permettrait d’autoriser la séparation entre les hommes et les femmes lors d’événements financés par des fonds publics. Alors loi antidémocratique et peut-être même sexiste ? Ou, bien au contraire, une mesure qui permettrait à tous les publics de profiter de spectacles culturels ? C’est le thème du débat de la semaine avec David Temstet, conseiller francophone du parti Shass et Yonathan Alexandre, sympathisant du parti Yesh Atid.