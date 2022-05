Six dangereux terroristes avaient réussi à s’enfuir, en septembre dernier, du centre pénitentiaire de Gilboa au moyen d’un tunnel souterrain qu’ils avaient creusé depuis leur cellule. Parmi eux, des terroristes très « connus » tels que Zakharia Zbeïdeh, ancien commandant des Brigades Al-Aqsa et qui fut l’un des chefs du Fatah à Jénine lors de la 2e Intifada. Responsable de la mort d’Israéliens, il avait été « grâcié » lors d’un accord avec l’Autorité Palestinienne mais avait renoué avec le terrorisme. Les cinq autres terroristes sont membres du Jihad Islamique. Les services pénitentiaires avaient estimé que les terroristes ont commencé à creuser ce tunnel depuis quelques années.

Après quelques jours de cavale, les prisonniers avaient été interpellés. Aujourd’hui, le tribunal a rendu son verdict quant à la sentence face à cette évasion.

Cinq des terroristes ont été condamnés à 5 ans de prison ferme, 8 mois avec sursis et une amende de 5000 shekels. Le sort de Zakharia Zbeïdeh sera connu plus tard.

Entre la fin 2020 et le mois de septembre 2021, les cinq prisonniers ont creusé un tunnel en soulevant une plaque de marbre sous l’évier de leur chambre et le remettaient en place chaque jour pour cacher le trou qu’ils creusaient. Ils ont travaillé jour après jour en utilisant des outils improvisés et à tour de rôle en fonction de l’ordre du jour de la prison. Lorsqu’ils se sont approchés du but, ils ont proposé à Zakharia Zbeïdeh de se joindre à eux, surtout afin de profiter de son réseau auprès de l’Autorité palestinienne afin d’assurer leurs jours après l’évasion. Zbeïdeh a accepté et a demandé à changer d’aile dans l’établissement pénitentiaire afin de se rapprocher de ses complices. Le 5 septembre son transfert a eu lieu et la nuit même les six prisonniers se sont évadés par le tunnel de 30 mètres de long qu’ils avaient creusé en emportant avec eux des habits de rechange, de la nourriture mais aussi une radio pour se tenir informés de l’avancée des recherches des policiers.