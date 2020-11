Le siège de sénateur de l’Alaska a été officiellement remporté par Dan Sullivan (Rép.) ce qui totalise 50 sénateurs pour le Parti républicain contre 48 pour le Parti démocrate. Il reste encore deux sièges de sénateurs à pourvoir, en Géorgie, où les candidats n’ont pas réussi à se départager. Un second tour aura lieu le 5 janvier prochain. Si le Parti démocrate remporte ces deux scrutins, il y aura stricte égalité au Sénat, et dans ce cas, selon la Constitution américaine, c’est le ou la vice-président(e) des Etats-Unis qui aura une voix déterminante et fera pencher la balance. Il suffit donc d’une victoire républicain sur les deux élections pour que le Sénat reste à majorité républicaine et pourrait donner du fil à retordre à Joe Biden si son élection est officiellement confirmée.

Photo Pixabay