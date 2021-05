Les tirs de roquettes se poursuivent sans arrêt durant la journée de mercredi également. Tsahal a enregistré plus de 200 tirs dont 90% ont été interceptés par le systpme Dôme de Fer. En début de soirée, une roquette a frappé de plein fouet une maison d’habitation, faisant un blessé sérieusement atteint, un homme de 72 ans. Il a été soigné sur place par une équipe du Magen David Adom avant d’être transporté à l’hôpital. Plusieurs autres personnes sont en état de choc.

Tirs de roquettes depuis le Sud-Liban

Quatre roquettes ont été tirées depuis le Sud-Liban en direction du territoire israélien. Le système Dôme de Fer en a intercepté une, deux se sont abattues dans la mer et la dernière s’est abattue dans une zone inhabitée près de la ville de Shfar’am. En riposte, l’artillerie de Tsahal a visé des objectifs en territoire libanais. Deux personnes se sont légèrement lors de leur course vers les abris et plusieurs autres personnes sont en état de choc. Une femme a eu un arrêt cardiaque et a dû être hospitalisée dans un état grave après les essais vains de réanimation.

Photo porte-parole municipalité de Sederot