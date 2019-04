Le Seder de Pessah est inauguré par le légendaire chant de » Ma Nichtana », durant lequel nous entonnons une série d’interrogations relatives au déroulement de la soirée. Ces dernières ont pour dessein d’inviter les enfants à poser des questions.

En effet, la Mitsva du Seder de Pessa’h réside dans la transmission, comme il est dit » והגדת לבנך « , signifiant » tu raconteras à ton enfant « .

Dès lors, cet appel au questionnement des plus jeunes vise à susciter leur éveil afin que ceux-ci prêtent une oreille davantage attentive au récit de la sortie d’Égypte, ce qui permettra de leur transmettre les valeurs juives qu’elle recèle.

Puisque l’éveil de l’enfant est le prélude nécessaire à la transmission, il n’est pas judicieux de se cantonner aux questions formulées dans le texte de » Ma Nichtana ». L’objectif : susciter les questions propres à l’enfant afin de répondre en fonction de celles-ci.

L’équation est simple : si une question propre à l’enfant est une question qui le touche, une réponse propre à l’enfant est une réponse qui le touchera également !

Il est raconté au sujet de l’illustre Rabbi Akiva (Avot derabbi Nathan 6,2) qu’aux prémices de son étude, celui-ci fut interpellé par la forme des lettres de la Torah. » Pourquoi la lettre Alef a-t-elle cette forme ? Pourquoi la lettre Beth a-t-elle cette forme ? » Les sages maîtres de la maison d’étude ne dénigrèrent pas l’étonnante attitude du » nouvel arrivant ». Bien au contraire. Et qu’advint-il de celui qui, à l’époque, ne répondait qu’au nom d’Akiva ? Celui-ci devient le Rabbi Akiva que chacun connaît aujourd’hui. Non seulement Rabbi Akiva devint un grand de notre peuple, mais il fut à même de fournir une explication au sujet des couronnes ponctuant les lettres du Sefer Torah. Ainsi, Rabbi Akiva était interpellé par les formes des lettres car il était à même de révéler le secret de la Torah qui s’y dissimulait.

De même, lorsqu’un enfant interroge ses parents, il s’agit d’un appel de son âme. Par conséquent, en répondant à sa question, nous pouvons à la fois mettre en lumière une facette de la Torah propre à l’enfant mais aussi et surtout l’éveiller quant aux autres valeurs de la Torah. D’autre part, répondre aux questions propres de l’enfant a pour vertu de le mettre sur un piédestal.

Ajoutons que נער, signifiant » jeune enfant », provient de la même racine que le terme לנער, signifiant » secouer ». Les enfants, au travers leurs attitudes et leurs interrogations, se distinguent comme de véritables » empêcheurs de tourner en rond », au sens positif du terme. Impossible de se reposer sur ses lauriers avec des enfants et tel n’est pas le but ! Ainsi, s’il n’est pas rare que les questions posées durant la période de l’adolescence provoquent une certaine impatience auprès des parents, celles-ci n’ont-elles pas pour objectif de nous secouer ? Ne lèvent-elles pas le voile sur des réponses que nous devons tâcher de trouver ?

Enfin, le terme חכמה, signifiant intelligence, comprend les mêmes lettres que כח מה, signifiant » la force du quoi ». La force du questionnement, telle est la plus grande des intelligences que nous devons inculquer à nos belles progénitures…

