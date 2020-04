Le président de l’Etat Reouven Rivlin a présenté ses excuses à la nation après avoir passé la soirée du Séder en compagnie de sa fille venue le rejoindre malgré les consignes strictes. La chose s’est sue et a entraîné de très nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. Dans son message, le président écrit: « Avant que n’entre le Chabbat, je tiens à présenter mes excuses. Je lis les nombreuses et dures réactions du fait que ma fille m’a accompagné pour la soirée du Séder et je les comprends. Depuis le départ de mon épouse Nehama z.l. mes enfants me soutiennent dans divers domaines privés ou dans le cadre de mes fonctions, y compris pour les fins de semaines et les fêtes lorsque la résidence présidentielle est inoccupée(…)Je suis vraiment désolé. Hag sameah et Shabbat shalom à tous! »

Photo Yonatan Sindel / Flash 90