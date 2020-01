L’Angola, immense pays du centre-est africain fait face à des situations climatiques extrêmes. Avec des régions riches en rivières et fleuves d’un côté et des régions désertiques de l’autre, cette ancienne colonie portugaise connaît à la fois sécheresses et inondations.

Sur instruction du département de l’aide extérieure au ministère israélien des Affaires étrangères, une équipe de l’ambassade d’Israël à Luanda s’est rendue dans des villages reculés de la région de Kunene, au sud-ouest du pays, près de la frontière avec la Namibie. La délégation israélienne était accompagnée d’un camion transportant trois tonnes de sacs de farine qui ont été distribuées à des villageois. Cette région aride fait face à un sérieux problème de famine du à une sécheresse prolongée qui tue les humains comme les animaux.

Répondant aux remerciements des habitants envers l’Etat d’Israël, l’ambassadeur d’Israël Oren Rosenblatt a répondu que les Juifs avaient une « très ancienne expérience » de la vie en milieu désertique. Il a adressé aux habitants un message d’amitié de la part de l’Etat d’Israël et de ses habitants à l’occasion de la nouvelle année civile.

Mis à part cette aide très ponctuelle, Israël aide le gouvernement angolais à trouver des solutions à long terme aux problèmes liés à la sécheresse comme aux inondations suivant les régions du pays et les saisons.

Photos administration région Kunene-Angola