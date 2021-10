Le chef de l’opposition a présidé la première séance du Likoud de la session parlementaire d’hiver qui s’ouvre lundi. Binyamin Netanyahou a déclaré entre autres : « Les citoyens d’Israël constatent aujourd’hui à quel point ce gouvernement est mauvais. Au gouvernement, ils sont se sentent sûrs d’eux mais nous savons que la terre est ronde. Nous étions déjà dans l’opposition avec 12 mandats et nous sommes revenus avec puissance. C’est ce qui va se passer cette fois-ci, à cause de leurs échecs, leurs fiascos et à cause de la composition hybride de ce gouvernement. Mais pour que cela arrive, il nous faut maintenir notre détermination et l’unité dans nos rangs ».

Photo Olivier Fitoussi / Flash 90