L’ancien Premier ministre français, Gabriel Attal, poursuit son séjour en Israël et s’est rendu dans le sud à Kfar Azza et Reïm et dans le nord à Metula.

Sur les ruines du kibboutz de Kfar Azza, ravagé par l’attaque du 7 octobre, Attal a déclaré: »À Kfar Aza et à Re’im, les cicatrices du 7 octobre sont encore vives. Des familles massacrées chez elles, des jeunes fauchés en pleine fête, une violence inouïe qui a tout balayé. Mais les survivants refusent de plier. Ils reconstruisent malgré la douleur, témoignent malgré l’horreur, vivent malgré tout. Se souvenir, c’est refuser que l’histoire se répète. Face à la barbarie, la mémoire est une arme ».

Puis il s’est rendu dans le nord à la frontière avec le Liban, dans la ville de Metula, elle aussi meurtrie par la guerre et les tirs de roquettes du Hezbollah. Pour Gabriel Attal, »La France a un rôle central à jouer dans la préservation du cessez-le-feu et la recherche d’une stabilité durable pour la région ».