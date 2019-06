Inauguré le 1e février, le nouveau centre de la Maccabi, »Lev Haïr », situé à Guivat Morde’haï, est remarquable par les services qu’ils proposent, ses plages horaires d’ouverture très larges et l’ambiance détendue qui y règne.

Adi Navé est la directrice de ce centre mais aussi de ceux d’Har Homa, Kiryat Yovel et Guilo. Elle nous décrit en détail ce nouveau dispensaire, moderne, adapté à tous et qui s’inscrit dans la ligne de la Maccabi qui cherche sans cesse à optimiser ses services afin que chaque patient se sente bien chez le médecin.

Une patientèle de plus en plus nombreuse

La koupat Holim Maccabi attire une patientèle de plus en plus nombreuse à Jérusalem. Chaque année, le nombre de nouveaux adhérents augmente et ce n’est pas par hasard. La caisse a entrepris une véritable politique de conquête de la capitale en proposant des services de qualité, une disponibilité appréciable et un personnel proche des malades. A la tête du département de Jérusalem Sud, Adi Navé, nous confirme cette tendance: »La Maccabi a ouvert 21 nouveaux centres de soins dans tout Jérusalem. Notre but est d’être présent partout, afin d’offrir les services médicaux au plus près de chaque population ».

Lev Haïr: un symbole de cette expansion

Le 1e février dernier ouvrait le centre Lev Haïr. La Maccabi s’implantait ainsi dans le quartier de Guivat Morde’haï, répondant à une véritable demande. « Ce nouveau centre est idéal sur plusieurs plans », nous décrit sa directrice, »D’abord son emplacement: situé juste au-dessus du périphérique Begin et au niveau de l’échangeur de Guivat Morde’haï, il est très facile d’accès. Ensuite, la variété des services est unique et la décoration a été pensée pour rendre agréable chacune des visites de nos patients ».

Un coup d’œil sur les services proposés sur place achève de convaincre de la spécificité du centre Lev Haïr. Une pharmacie est ouverte sur place de 8h à 21h, le laboratoire de 7h à 9h30, les infirmières reçoivent tous les jours et une grande équipe de médecins généralistes et spécialistes (pédiatres, gynécologues, orthopèdes, dermatologues, etc.) consultent. « Nous proposons aussi un service d’urgence sans rendez-vous entre 7h et 21h », détaille Adi Navé, »des spécialistes auscultent, sans frais, les patients et évitent ainsi, dans la plupart des cas, une visite aux urgences ou dans des centres comme Terem ». Depuis son ouverture, le centre Lev Haïr accueille des personnes de tout Jérusalem, qui y trouve les réponses médicales qu’elles attendent.

Adi Navé

Toujours plus loin pour satisfaire le patient

Adi Navé insiste sur un point caractéristique de la Maccabi: « Nous cherchons toujours à fournir à nos patients, le service qui leur est le mieux adapté ». Ainsi, chaque détail est pensé en fonction de la population du quartier où se trouve le centre. »Nous savons aussi qu’il est important pour les olim de pouvoir s’exprimer dans leur langue maternelle chez le médecin. Cela contribue à leur bien-être. C’est pourquoi, dans tous nos centres, on trouve des médecins, généralistes ou spécialistes, francophones ».

La Maccabi ne compte donc pas s’arrêter là. Un nouveau centre ouvrira prochainement rue Hizkiyahou Hamele’h et un centre consacré aux soins d’urgence devrait aussi voir le jour. On n’arrête pas le mouvement!

Pour toute information supplémentaire, en français:

058 663 41 20 – [email protected]

Bit.ly/CarolAz