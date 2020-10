La compagnie aérienne Israir – la 2e en importance du pays – a annoncé qu’elle fera fonctionner des vols en direction du Dubaï dés le mois de décembre. La première liaison est prévue le 2 décembre et pour un tarif de …280 dollars l’aller-retour, à l’occasion de la Fête nationale qui marque la création des Emirats arabes unis en 1971. Les liaisons régulières suivantes débuteront dans un mois et demi sur une base d’un vol quotidien.

Le vol durera trois heures et à Israir on prépare déjà des forfaits incluant vols et séjour de trois nuits en hôtels ***** pour la somme de 499 dollars par personne. Par ailleurs, les deux compagnies émiraties, Ettihad et Emirates commenceront également bientôt à relier les Emirats à Israël.

Gil Stav, directeur-général adjoint des ventes chez Israir a déclaré : « Dès la signature de l’accord de paix avec les Emirats arabes unis nous avons décelé un intérêt énorme et de nombreuses demandes pour des séjours à Dubaï. Nous avons déjà réussi à nouer des liens avec des hôtels de haut-standing à Dubaï afin de proposer des forfaits avec un rapport qualité-prix des plus intéressants. Le touriste israélien vivra une expérience touristique différente de tout ce dont il avait l’habitude. Beaucoup d’Israéliens modifient même leurs plans pour se rendre à Dubaï, une destination qui il n’y a pas si longtemps encore faisait figure d’utopie ».

Photo Yossi Zeliger / Flash 90