L’unité de cyber surveillance du gouvernement israélien a publié ce soir (jeudi) les conclusions d’une enquête relative à une campagne d’intimidation des athlètes israéliens aux JO de Paris sur le net.

Elle a révélé que, se faisant passer pour des comptes du GUD, groupuscule de l’extrême-droite française, l’Iran a orchestré une campagne qui se basait sur la publication d’informations personnelles au sujet des membres de la délégation israélienne et l’envoi de messages d’intimidation.

L’unité de cyber surveillance israélienne oeuvre pour faire disparaitre ces faux comptes à l’aide de la cyber unité du Parquet.

L’unité travaille avec le Comité olympique israélien et le Département de sécurité et d’urgence du ministère de la Culture et des Sports afin de protéger les membres de la délégation.

Selon Gabi Portnoy, responsable de l’unité gouvernementale de cyber surveillance : “L’Iran profite d’une compétition sportive internationale apolitique pour promouvoir l’activité terroriste numérique contre Israël et contre son droit de participer à ces compétitions”.

Le ministre de la Culture et des Sports Miki Zohar a déclaré : “Une fois de plus, nous sommes exposés aux tentatives de la tête du serpent iranien de menacer les sportifs israéliens et d’utiliser la terreur psychologique sur notre formidable délégation. Ici à Paris, nous continuons de toutes nos forces et rien ne nous arrêtera : les athlètes sont plus que jamais prêts et déterminés à réussir et notre système de sécurité est prêt à affronter tous les scénarios. Nous ne lâcherons rien tant que nous n’aurons pas fait tomber la tête du serpent iranien”.