Quel cassement de tête : vous aurez compris, il s’agit des vacances, ou mieux, ou pire, des grandes vacances, ha ‘hofesh ha-gadol- cette longue parenthèse ouverte au plus fort de l’été, laissant parents et enfants désœuvrés, suspendus dans le vide ouvert par l’inaction, comme le dit bien le verset de Job 26-7 : tole eretz al belima. Finies les classes, les devoirs, les examens ! Place au duty-free, au farniente, à la rude tâche d’être tenu à ne rien faire, ou de devoir faire bon usage de la liberté. Souvenons-nous que les Hébreux libérés n’ont eu de cesse que de revenir en Egypte pour être libérés du fardeau de la liberté…

Accordons un moment de compassion aux parents qui doivent, comme le capitaine d’un navire sans boussole, veiller au grain et éviter à leur embarcation chargée de passagers turbulents, de heurter un récif. Accordons un moment d’empathie aux jeunes chômeurs de l’été, à ceux d’entre eux désireux de travailler et trop souvent exploités par des employeurs sans scrupules et réjouissons-nous avec les enseignants qui ont droit à respirer après une année exténuante.

Mais qui seront nos compagnons pour l’été ? Je risque fort de vous décevoir si je nomme mes compagnons dans l’inaction estivale…les livres. Non pas les livres obligatoires, ceux qui figurent sur la liste recommandée par le Ministère de l’Education, mais les vrais livres, ceux qui nous délivrent, de l’ennui, de la tristesse, de l’indifférence, de la mauvaise part de nous-mêmes. Il ne s’agit pas de la littérature dite d’évasion, mais bien de tout ce qui peut nous délivrer de nos routines mentales, des clichés, des mots usés empruntés au journal quotidien, de tous ces mots qui nous barrent l’accès au réel, qu’il s’agisse des visages de ceux que nous côtoyons sans les voir, des arbres qui nous saluent au passage, de tout ce qui bouge, vibre et vit autour de nous. Les vrais livres sont ceux qui nous relient à la vie, qui nous la font mieux voir et aimer.

Pourquoi ne pas encourager nos enfants et nous-mêmes à laver notre regard de toutes les images préfabriquées qui le déforment et ainsi porter sur la vie un regard plus pur, plus fraternel, un regard qui voit vraiment ? Il faut du courage pour rééduquer notre regard et lui apprendre à « entendre les voix « comme le dit le verset qui suit la Révélation du Sinaï, que l’on peut bien nommer Révélation du Livre de la Vie.

Dans son livre admirable « l’espèce humaine », Robert Antelme raconte qu’un jour de sa détention en Allemagne, un compagnon nommé Gaston invita les détenus à un après-midi de poésie. Il leur dit :

« Pour tenir, il faut que chacun de nous sorte de lui-même, il faut qu’il se sente responsable de tous ». C’est cela, la poésie, c’est à cela que nous invitent les vrais livres, qui nous délivrent de la solitude. Le Talmud nous dit que toute la Torah est appelée Chira, chant et poème. C’est ainsi que les Sages interprètent le verset : « Ecrivez pour vous ce Chant. »

Autrement dit : lisez les voix qui vous mettront à l’écoute de votre chant intérieur et du chant de de la vie en vous et en dehors de vous, écoutez ainsi l’appel du Créateur à devenir plus fraternels et plus responsables, ré-enchantez votre été et votre vie. Lorsque vous serez en balade et le soir venu, chercherez comme Yaakov une pierre où placer votre tête et loger vos songes, pourquoi ne pas mettre un livre ? Alors le monde dansera dans votre tête et vous danserez dans la sienne, comme nous y invite le Chant des Chants, le plus saint de nos Livres selon Rabbi Akiva.

Comme le dit le poète Aragon :

« Je passe le temps en chantant

Je chante pour passer le temps. »

Passer le temps en chantant, ce n’est pas tuer le temps mais le faire vivre.

En lisant, en chantant, nous nous enchantons et ré-enchantons le monde, qui en a bien besoin pour résister à la vulgarité, au cynisme et à la barbarie. Lire, c’est faire acte de résistance à tout ce qui nous diminue, et sacraliser à nouveau la vie. Voici les repas de gourmet que je vous propose et croyez-moi, ils valent tous les hôtels du monde. Nous avons un Livre, des Livres, qui contiennent l’infini, ciel et terre, joies et douleurs, le Livre des naissances et renaissances de l’humain. Ne vaut-il pas mieux qu’un mol oreiller ?

Voici donc le remède au cassement de tête : ‘hash be-rosho, iaasok ba-Torah », si ta tête te fait souffrir, ouvre le Livre et vis, car livre et vivre sont une rime parfaite.

Rav Daniel Epstein