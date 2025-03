La police a publié ce matin (jeudi) un communiqué exceptionnel pour expliquer pourquoi, à l’heure qu’il est, elle refuse d’ouvrir une enquête contre le ministre Amihaï Eliahou et les députés Tsvi Souccot et Nissim Vaturi, dans le dossier de Sdé Teman.

Pour rappel, hier soir, Gali Baharav Miara et le procureur de l’Etat, Amit Eissman, ont annoncé dans la presse qu’ils avaient demandé l’ouverture d’une enquête contre ces trois personnalités politiques en lien avec l’entrée par effraction dans la base militaire de Sdé Teman au mois de juillet dernier. Cet incident s’était produit lorsque plusieurs personnes étaient venues manifester contre l’arrestation de soldats réservistes soupçonnés de mauvais traitements sur un terroriste du Hamas.

La police explique qu’elle n’a reçu aucune instruction directe de la part de la conseillère juridique et du procureur, sur l’ouverture d’une enquête. Elle a appris cette décision par la presser et ne s’y pliera pas tant qu’une demande en bonne et due forme ne sera pas formulée.

« Nous regrettons que le parquet et la conseillère juridique du gouvernement choisissent de s’adresser à la police israélienne par le biais des médias plutôt que de manière directe et transparente », peut-on lire dans le communiqué de la police qui précise qu’aucune demande officielle n’a été transmise dans ce sens.