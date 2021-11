Les Industries Aérospatiales Israéliennes (IAI) en coopération avec la compagnie Elta Ltd ont présenté leur dernier joyau, la « famille » des systèmes « Scorpius » qui illustre la manière dont se dérouleront les combats du futur. Il s’agit d’un système unique au monde qui permettra de déceler et neutraliser simultanément des menaces de diverses natures et distances au moyens de systèmes électromagnétiques.

Scorpius » se base sur une technologie très sophistiquée et puissante qui repère avions, missiles, drones, menaces terrestres ou maritimes à des distances très lointaines et parvient à brouiller leurs systèmes de navigation au moyens d’ondes électromagnétiques. « Scorpius » permet aussi de brouiller des systèmes radars ou de communication ennemis. Les informations recueillies par l’équipement installé au sol ou sur un support ambulant (camion, avion, char, navire) parviennent en temps réel à un centre opérationnel qui gère et neutralise les menaces.

La famille « Scorpius » existe en plusieurs versions suivant le support sur lequel le système est installé : « Scorpius G », « Scorpius N », « Scorpius SP », Scorpius SJ » etc.

Adi Dolberg, directeur du département « Renseignements » au sein de IAI a déclaré : « Le champ de bataille moderne se repose sur l’électromagnétisme, les communications et les systèmes de navigation. La défense de l’espace électromagnétique pour nos forces et la neutralisation des systèmes électromagnétiques de l’ennemi sont devenues des éléments critiques pour la victoire et l’assurance d’une supériorité de nos forces sur le terrain. Cette nouvelle technologie est un pas décisif dans le combat électromagnétique et fournit de nouveaux outils inédits et pionniers sur le plan mondial dans la défense électronique et dans le brouillage des systèmes ennemis ».

Vidéo :

Photo Industries Aérospatiales Israéliennes