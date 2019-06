Dis-moi de qui tu es le porte-parole, je te dirai ce que tu es! Les masques sont définitivement tombés. Shovrim Shetika, l’organisation qui se présente comme voulant dénoncer d’éventuels manquements à l’éthique militaire de Tsahal est en fait une redoutable machine de guerre idéologique contre Israël. Ses actions, notamment à l’étranger, attestaient déjà de la mauvaise foi et de la malveillance de cette organisation qui salit Tsahal avec méthode et jouit d’un généreux financement de pays éuropéens. Mais cette fois-ci, une décision hautement symbolique ôte définitivement tout doute sur les motivations réelles de cette organisation et de ses responsables.

Din Issakharov, porte-parole de Shovrim Shetika, vient d’être « débauché » par le député Ayman Oudeh, président du parti Hadash, dont il va devenir le porte-parole! Présenté par certains comme « modéré », Ayman Oudeh, par ses déclarations et prises de positions, est en réalité un adversaire acharné de l’Etat juif et un partisan du terrorisme. La haine d’Israël est le seul ciment qui relie ce communiste laïc aux autres partis arabes prônant l’Islam pur et dur.

En acceptant ce poste, Din Issakharov a notamment écrit sur sa page Facebook: « J’espère que Shovrim Shetika continuera à être une organisation-phare dans le combat contre l’occupation et à clamer partout ce qui est l’évidence même. à savoir que nous n’avons pas le droit de spolier les droits de millions d’autres personnes ».

Et malgré le fait qu’il quitte son poste de porte-parole de cette organisation, il continue ses appels à la délation: « Je m’adresse à tous les soldats qui servent dans les territoires. Témoignez! Brisez le silence! Parlez de ce qui se passe! Pour le bien des victimes palestiniennes et afin que que d’autres Israéliens n’aient plus à faire ce que nous avons fait là-bas. Et pour vous-mêmes également! Ce sera la première étape d’une réhabilitation sociale et d’une rédemption personnelle ».

Visiblement très honoré et fier de cette « promotion », il a poursuivi en dressant l’éloge d’Ayman Oudeh et de sa vision d’une « cohabitation judéo-arabe », omettant de dire que dans l’optique du président de ‘Hadash, ce serait dans un Etat dénué de tout caractère juif.

Rappelons enfin que Din Issakhraov avait fait parler de lui en 2017 lorsque le Parquet l’avait accusé d’avoir menti lorsqu’il avait déclaré avoir frappé un prisonnier ‘palestinien’ à ‘Hevron, dans le cadre de sa propagande contre Tsahal.

Photo Hadas Parush / Flash 90