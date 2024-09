Après les manifestations antisémites à Sciences Po qui se sont déroulées au printemps dernier, la direction du prestigieux institut a annoncé mettre en place un programme afin de ”mieux former” ses étudiants sur le conflit israélo-palestinien.

Cette volonté sera traduite par la mise en place de cours sur la liberté d’expression, le renforcement de la lutte contre les discriminations, l’antisémitisme et le racisme.

Dès le mois de septembre, ”un cours sur la liberté d’expression va être donné aux élèves de première et deuxième années mais c’est une partie d’un programme plus vaste, qui vise à préparer la rentrée dans de meilleures conditions”, a assuré Jean Bassères, administrateur provisoire de Sciences Po Paris. Il ajoute que cela se déclinera en 12 cours magistraux sur le conflit au Moyen-Orient, ”ses origines historiques et ses différentes configurations”.

”C’est notre rôle d’université de mieux former et informer nos étudiants sur un conflit pour lequel ils manifestent beaucoup d’intérêt, mais pour lequel ils n’ont pas forcément aujourd’hui tous les éléments”, a expliqué l’administrateur.

Par ailleurs, la direction de Sciences Po Paris annonce un renforcement des dispositifs de lutte ”contre les discriminations, l’antisémitisme et le racisme” et promet une ”tolérance zéro avec un module obligatoire pour sensibiliser les étudiants à ces questions”.

Jean Bassères espère également que les étudiants apprendront à ”mieux dialoguer et débattre” et veut aller encore plus loin en lançant une mission pour déterminer si une université comme Sciences Po doit ”prendre position sur des conflits internationaux, nationaux, sociaux”.