Des centaines de Polonais membres de partis et organisations d’extrême droite ont scandé « Mort aux Juifs » et des slogans antisionistes dans les rues de à Varsovie à l’occasion de le Fête nationale polonaise. Cette journée marque la transmission des pouvoirs à Józef Piłsudski le 11 novembre 1918 et le retour de l’indépendance nationale polonais après 123 ans de partage entre les empires russe, allemand et austro-hongrois. La manifestation d’extrême droite prévue en marge des festivités officielles avait pourtant été interdite par les autorités de la capitale à cause des violences qu’elle génère, mais le gouvernement polonais avait aidé à contester cette interdiction. Les manifestants ont également brûlé un exemplaire d’une charte des droits humains datant de 1264 qui était devenue le symbole de la protection des droits des Juifs en Pologne.

Le ministre israélien des Affaires étrangères Yaïr Lapid a dénoncé « un événement antisémite monstrueux qui doit rappeler à tous les Juifs du monde l’ampleur de la haine ainsi que le danger qu’elle fait peser sur le monde si l’on ne la combat pas sans concessions ».

Vidéo :

Przyjechać do Kalisza, by na Głównym Rynku, wśród nienawistnych okrzyków spalić "Statut Kaliski" – świadectwo wielowiekowej tradycji tolerancji i otwartości, to jak napluć w twarz wszystkim kaliszanom. Gdzie były władze miasta? pic.twitter.com/uV4dsE7jX3 — Karolina Pawliczak (@KarolinaPawli15) November 11, 2021

Photo GDJ / Pixabay