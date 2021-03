Un fidèle juif a été arrêté par la police sur le Mont du Temple, puis expulsé avec violence et interrogé durant six heures au poste. Son « crime » : il avait interpellé les policiers en faction, se plaignant de voir des jeunes arabes profaner ce lieu en jouant au football. Les policiers n’ayant pas réagi il les a tancés et c’est lui qui s’est retrouvé au poste avec en plus des contusions au bras. Son téléphone portable lui a été confisqué après qu’il ait filmé la scène.

Photo Sliman Khader / Flash 90