Une groupe de nouveaux immigrants venus de France qui voulait réciter les Seli’hot au Caveau des Patriarches s’est vu interdire d’introduire le drapeau israélien dans l’enceinte du lieu de prières. Les gardes-frontières et les policiers qui ont exigé la confiscation des drapeaux ont avancé le motif que le drapeau israélien…est un symbole politque ! Les forces de l’ordre ont empêché les olim français de pénétrer dans le lieu de prières jusqu’à ce que les drapeaux aient été retirés. Le groupe d’olim de France se sont dit très choqués qu’une telle attitude rabaissante puisse avoir lieu en Israël.

Un nouvel épisode dans l’interminable feuilleton « Surtout ne pas heurter la sensibilité musulmane »…

A noter que ce même lieu est utilisé par les musulmans le vendredi qui peuvent allégrement y entrer avec des drapeaux de l’organisation terroriste OLP.

Le député Itamar Ben-Gvir a réagi à cette scène surréaliste : « Brandir le drapeau d’Israël n’est pas un acte politique. Il s’agit du drapeau national de l’Etat d’Israël, nous en sommes fiers et la saluons. Je m’adresserai au ministre de la Défense pour avoir des explications sur ce grave incident survenu au Caveau des Patriarches alors qu’on laisse les drapeaux de l’ennemi entrer librement dans ce même lieu. Les forces de l’ordre ont agi sans en avoir la compétence. Cet incident est la traduction de la peur qui saisit ce gouvernement face à Mansour Abbas qui paralyse les preneurs de décisions. Cela humilie l’Etat d’Israël et fait de ce gouvernement le plus faible des gouvernements que l’Etat d’Israël ait connus ».

לא יאומן!שתפו!יהודים ציוניים שעלו מצרפת הגיעו למערת המכפלה לסליחות וקצין מגב מחרים להם את דגלי ישראל כי זה סממו פוליטי?!השתגעו?!מה קורה לנו ?לבכות!!מערת המכפלה נסגרה ליהודים עד שהדגלים יצאו.אגב אין לקצין הזה שום סמכות לעשות זאת !קרדיט לעופר אוחנה התותח pic.twitter.com/IOpjouuGj8 — nati rom (@natirom) September 12, 2021

Photo Yonatan Sindel / Flash 90