Des camarades de l’unité des « Mistaravim » dont fait partie Bar-El Shemoueli se sont rendus à son chevet à l’hôpital Soroka et ont chanté devant son lit. Bar-El est toujours entre la vie et la mort après avoir reçu une balle en pleine tête tirée par un terroriste à travers un trou dans le mur de sécurité qui sépare la bande de Gaza du territoire israélien.

Les premiers éléments de l’enquête menée par Tsahal indiquent deux disfonctionnements graves au niveau du commandement. Le premier est symptomatique de l’esprit qui régne malheureusement au haut de la pyramide de Tsahal mais aussi de l’échelon politique depuis de nombreuses années : normalement, les officiers et soldats n’auraient jamais dû laisser les provocateurs et les terroristes s’approcher du mur, même au prix de morts dans leur camp. Mais la volonté de ne pas provoquer de pertes du côté ennemi et entraîner une « escalade » a une nouvelle fois mené à un incident qui pourrait se terminer en tragédie pour nos propres forces. Deuxième disfonctionnement, les tireurs d’élite israéliens n’auraient pas dû se trouver aussi proches et ne pouvaient pas être efficaces à l’endroit où ils étaient postés.

Par ailleurs, le terroriste avait dissimulé son arme dans sa poche et l’a sortie au dernier moment pour tirer en direction de Bar-El.

Vidéos :

לוחמי יחידת המסתערבים של מג"ב דרום בשירת תפילה ליד מיטתו של חברם ליחידה הלוחם בראל חדריה שמואלי שנפגע אנושות ברצועת עזה. pic.twitter.com/BzinDv8j5K — יוסי יהושוע (@YehoshuaYosi) August 22, 2021

Prier pour Bar-El bar Nitza

Photo porte-parole de la police