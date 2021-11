Vendredi matin, le responsable de la sécurité du village d’Anatot, près de Maale Adoumim, a reçu un message d’alerte lui indiquant que des Bédouins tentaient de taillader la clôture de barbelés pour entrer dans le yishouv. Il s’est précipité vers le lieu indiqué et les a sommés de quitter les lieux. Voyant qu’ils n’obtempéraient pas, il a sorti son arme et tiré en l’air, faisant fuir les délinquants. Ces dernier sont allés porter plainte au poste de police de Maale Adoumim. Les policiers se sont alors rendus à Anatot, ont confisqué l’arme de service du responsable de la sécurité et l’ont emmené pour interrogatoire durant plusieurs heures avant de la placer en assignation à résidence ! Si quoi que ce soit arrivait dans cette localité, le principal responsable de la sécurité serait dépourvu d’arme !

Ce scénario illustre une nouvelle fois la situation absurde que connaît l’Etat d’Israël face aux innombrables tentatives de vols ou d’agressions de la part de Bédouins, avec une indulgence envers les malfaiteurs et une sévérité accrue pour ceux qui tentent de se défendre.

Photo Flash 90