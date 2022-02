Après une semaine de retard et une pression populaire qui monte, le ministre de la Sécurité intérieure Omer Bar-Lev a annoncé son intention de nommer une commission de « vérification » (en non d’enquête) pour comprendre ce qui s’est passé au sein de la police.

Dans son communiqué, le ministre parle de » disfonctionnements qui se sont produits sous le mandat de commandants de la police précédents, de ministres de la Sécurité intérieure précédents et des gouvernements précédents ». Il a promis aux citoyens d’Israël que cette vérification sera faite en profondeur et dénoncé « l’atteinte portée à la démocratie durant les dernières années ». Cette commission sera dirigée par un juge à la retraite, ce qui laisser planer un doute sur sa neutralité, car le système judiciaire et notamment le Parquet risquent d’être éclaboussés par ce scandale. Le ministre de la Santé Nitzan Horovitz (Meretz) a estimé qu’il serait « inadmissible que la police enquête sur elle-même ». Il est par ailleurs probable que les intrevenants dans ce scandale, qui sont des experts en technologie, aient largement eu le temps d’effacer les preuves de leurs pratiques.

Si le ministre s’est exprimé par allusion, la ministre travailliste des Transports Meirav Michaeli n’a pas hésité quant à elle de franchir les limites de la bienséance et a accusé nommément Binyamin Netanyahou, malgré le fait que ce dernier et sa famille aient été les principaux visés par ces pratiques illégales qui ont finalement abouti à un renversement du pouvoir. Elle a écrit : « Durant l’époque de Binyamin Netaynahou, notre démocratie a été fortement et régulièrement atteinte. Avec cette nouvelle affaire nous constatons l’ampleur et la gravité de ces pratiques. Cette affaire cause un grave dommage aux citoyens et à la confiance au système (sic). Notre gouvernement a le devoir de protéger la démocratie et de restaurer la confiance de la population dans l’Etat de droit »!

Israël Katz convoque une séance du secrétariat du Likoud

Le député Israël Katz a décidé de convoquer une séance urgente du secrétariat du Likoud afin « de préparer le parti à des campagnes de protestation contre la politique du gouvernement et pour sauver la démocratie en Israël ».

