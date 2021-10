Que des terroristes se fassent soigner dans des hôpitaux israéliens est déjà en soi un phénomène pour le moins étrange, mais lorsque des infirmiers se prennent en photo avec eux en signe de solidarité est tout simplement inadmissible.

Deux infirmiers arabes israéliens de l’hôpital Kaplan de Rehovot se sont fait prendre en photo en train de tenir affectueusement la main du terroriste Maqdad Qawasmeh qui a entamé une grève de la faim, comme certains le font pour obtenir ce qu’ils veulent du gouvernement israélien.

Le député Ami’haï Shikli a appelé au limogeage de ces deux infirmiers : « Salut à vous, le duo d’infirmiers de l’hôpital Kaplan qui semblez apprécier de faire un selfie avec un terroriste du Hamas de Hevron. Je vais contacter la direction de l’hôpital pour vous faire virer et le ministère de la Santé pour qu’il vous radie de la médecine publique ».

Même demande d’Itamar Ben-Gvir (Hatziyonout Hadtit) : « Se faire prendre en photo avec un maudit terroriste est tout simplement inacceptable. C’est une honte que des admirateurs de terroristes qui souhaitent notre disparition soient responsables de notre santé. Il est impossible de leur faire confiance. Qu’ils aillent travailler dans les hôpitaux de Gaza. Ceux qui soutiennent les terroristes ne peuvent sauver des vies ».

L’activiste arabe pro-israélien Youssef Haddad a lui-aussi appelé au licenciement des deux infirmiers : « Quiconque prétend vouloir soigner et sauver des vies ne peut en même temps soutenir et admirer ceux qui veulent assassiner des gens, de surcroît si ces infirmiers sont citoyens israéliens. Le Hamas est notre ennemi à tous. Je compte sur la direction de l’hôpital pour les limoger. Il est toutefois important de préciser que ces deux infirmiers ne sont pas représentatifs de dizaines de milliers de médecins, infirmières et infirmiers arabes israéliens qui effectuent leur travail avec dévouement, et tous ceux qui ont déjà passé un séjour dans un hôpital israélien pourront en témoigner ».

La direction de l’hôpital Kaplan a publié une réaction laconique : « La question est en vérification auprès du personnel ».

Vidéo :

2 אנשי הצוות הרפואי האלה בבית החולים קפלן מצטלמים עם מחבל חמאס שובת רעב כאילו הוא גיבור. זה ביזיון ודבר פסול. גם כאנשי רפואה- כי מי שעוסק בהצלת חיי אדם לא יכול להאדיר ולהעריץ את מי שעוסק ברצח, אבל גם כתושבי ישראל- כי חמאס הוא האויב של כולנו.

מצפה מהנהלת בית החולים לפטרם מיידית! pic.twitter.com/cjIbqNIIWF — יוסף חדאד – Yoseph Haddad (@YosephHaddad) October 11, 2021

Photo capture d’écran