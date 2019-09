Yaël Ron Yacobi est journaliste au Yediot Aharonot et la rédactrice en chef du journal du Bné Akiva, Zeraïm. Elle anime, par ailleurs, des ateliers d’écriture pour les jeunes et concentre une grande partie de ses activités autour de la jeunesse, à laquelle elle dit vouer un »amour, un lien naturel ».

Elle publie un livre, »Lééov oti » (M’aimer), dans lequel elle aborde, sous la forme d’un roman, les problèmes de comportement alimentaire qui touchent les adolescents. On estime que 5% de la population israélienne souffre de ces maux, comme l’anorexie ou la boulimie, et que cette proportion est multipliée par deux au sein des adolescents.

Une question de santé publique, mais aussi de souffrances individuelles qui touchent particulièrement Yaël Ron Yacobi, au point d’en faire un livre.

Le P’tit Hebdo: Pourquoi avoir eu envie d’écrire sur le sujet des troubles de l’alimentation?

Yaël Ron Yacobi: L’écriture est mon métier et l’une de mes passions. J’écris beaucoup d’histoires que je ne publie pas. Mais celle-ci, plus qu’une envie, c’était un besoin pour moi de la publier. Depuis longtemps, l’idée d’écrire sur ce sujet me trotte dans la tête. Je suis, quotidiennement, au contact des adolescents, et je mesure la place que les comportements alimentaires prennent à ces âges. J’ai compris qu’il était nécessaire de l’évoquer.

Lph: Est-ce aussi lié à une histoire personnelle?

Y.R-Y.: Je n’ai pas, personnellement, souffert de troubles du comportement alimentaire. J’avais, en revanche, une amie proche qui était concernée et j’ai pu voir à quel point c’était douloureux. Pour ma part, j’avais une image de moi-même très négative, caractéristique que l’on retrouve chez les jeunes qui ont des problèmes avec la nourriture. Cela m’a pris longtemps pour m’accepter, pour croire en moi, pour m’aimer. La différence est que les personnes qui souffrent de troubles alimentaires, ont une volonté, consciente ou non, de s’auto-détruire, ce qui n’était pas mon cas. Ce livre était comme une mission pour moi.

Lph: Vous n’êtes pas une professionnelle de l’alimentation. Comment avez-vous écrit cet ouvrage et comment le définir ?

Y.R-Y.: J’ai écrit cet ouvrage d’abord pour raconter une histoire. Celle de Maya, une jeune fille de 16 ans, qui a, en apparence, tout pour être comblée. Pourtant, elle déteste ce qu’elle voit dans le miroir, quand elle se regarde. Elle n’accepte pas son corps qui change et décide de maigrir. Elle ne s’alimente presque plus.

J’ai écrit l’histoire puis je l’ai montrée à des professionnels qui m’ont aidée à affiner les termes et à être plus précise dans mes descriptions.

Lph: On a longtemps dénoncé les stéréotypes de la mode qui s’appuient sur des mannequins très maigres. Aujourd’hui, on note une certaine prise de conscience et même quelques (légers) changements quant à cette approche. Cette progression des mentalités a-t-elle une influence sur le nombre d’adolescents qui souffrent de troubles alimentaires ?

Y.R-Y.: Certes, on note une certaine volonté de modifier les standards, même si cela reste timide. Néanmoins, après avoir consulté de nombreux professionnels, je sais que les troubles du comportement alimentaire, ne sont jamais liés uniquement à un élément extérieur, comme celui des standards de beauté. Le monde médical considère ce phénomène comme une pathologie et elle est la conséquence d’un ensemble de causes, à commencer par des événements personnels traumatisants. Les influences extérieures viennent enfoncer le clou d’une maladie présente.

Lph: Quelle est la responsabilité des parents?

Y.R-Y.: Là encore, lorsque l’on étudie de manière approfondie le sujet, on s’aperçoit qu’il n’y a rien de prédestiné. Parfois, les jeunes qui souffrent ont grandi dans des familles équilibrées, dans des milieux protégés et aimants. Et pourtant, les problèmes existent. La seule responsabilité des parents est de surveiller la façon dont mangent leurs enfants.

Crédit: Merav Itskovitch

Lph: Quels sont les signaux d’alerte?

Y.R-Y.: Il est important d’être attentif à la manière dont nos enfants s’alimentent et surtout aux changements dans leur comportement alimentaire. Bien sûr, on parle souvent d’un âge où on laisse davantage d’autonomie, ce qui complique la surveillance. En ce qui concerne les repas, notamment, on doit toujours être vigilant. Sauter un repas peut être considéré comme une exception, mais doit déjà nous alerter, par exemple. Avoir l’obsession d’être maigre peut se traduire par arrêter de s’alimenter mais aussi par de la boulimie.

Lph: Les problèmes de troubles du comportement alimentaire touchent-ils davantage les filles que les garçons?

Y.R-Y.: Beaucoup de garçons souffrent aussi de ces pathologies. On est souvent plus attentif aux filles, dans ce domaine, mais cela touche tout le monde. Et cela touche même tous les milieux. Personne n’est épargné. Souvent on me demande si le monde religieux est moins exposé à ces problématiques, parce que la notion de séduction est moins présente et que les règles vestimentaires rendent la valorisation du corps moins présente. Alors, oui, dans le monde laïc, il existe peut-être plus de facteurs déclencheurs, mais en réalité, ces facteurs existent partout. Dans le monde religieux aussi, on cherche, naturellement, à plaire. Dans le monde religieux aussi, une femme peut s’entendre dire qu’elle n’est pas belle ou être victime de traumatismes, comme le viol, qui sont des éléments décisifs dans ces pathologies de l’alimentation.

Donc, la règle c’est qu’il n’y a pas de règle et que tout le monde peut potentiellement être touché.

Par ailleurs, il faut noter que dans le monde laïc, les soins psychologiques sont devenus banals. Aujourd’hui, on n’a plus honte de dire que l’on va voir un psy, ce qui n’était pas le cas, il y a encore quelques années. Dans le monde religieux, il s’avère que cela est encore tabou, ce qui rend les troubles du comportement alimentaire plus difficiles à résoudre.

Crédit: Merav Itskovitch

Lph: Les soins psychologiques sont-ils la seule solution?

Y.R-Y.: Ils en sont une. Néanmoins, ce que j’ai appris au contact des professionnels pour mon livre, c’est que chaque cas est particulier et nécessite une réponse adaptée. L’hospitalisation est un cas extrême, avant cela, il existe une palette de solutions. J’ai aussi vu des parents qui, avec l’aide d’une diététicienne, parvenaient à sortir leur enfant de ses problèmes.

Une des solutions que nous devons appeler de nos vœux est que le système éducatif israélien prenne en compte ces pathologies et que l’on en parle davantage avec nos jeunes. De peur de »donner des idées » et parce que ces problèmes restent considérés comme »honteux », alors on ne parle pas assez de tout cela et on laisse ceux qui en souffrent souvent isolés.

Lph: C’est le message de votre livre?

Y.R-Y.: Je n’ai pas écrit ce livre pour éduquer ou pour passer un message, mais pour raconter une histoire. Ce que je souhaite à travers ce livre, c’est parler du sujet et aider ceux qui sont touchés à parler, à extérioriser.

Lph: Depuis que votre livre est sorti, quelles réactions a-t-il suscité?

Y.R-Y.: Je suis très touchée des réactions. Mon livre a, en effet, permis de libérer une certaine parole. Une lectrice a, par exemple, réalisé un petit film où elle raconte son histoire personnelle après avoir lu le livre. Beaucoup m’écrivent pour me faire part de leurs épreuves. Je suis contente que ces personnes se sentent à l’aise désormais pour en parler. Mais parallèlement, je suis attristée de constater le nombre de personnes qui ne s’aiment pas, ne croient pas en eux, au point de vouloir se détruire.

Etre parfait, c’est impossible, le but est d’être entier avec ce que l’on est, avec ce que D’ieu nous a donné. Mon livre est rempli d’optimisme et d’encouragements à s’accepter tel que l’on est. Sur ce point aussi, les parents et l’entourage ont un rôle à jouer.

Propos recueillis par Guitel Ben-Ishay

Photo à la une. Crédit: Dafna Tsioni