J’ai toujours aimé la politique. J’ai longtemps tenté d’en comprendre les méandres. Or, cette passion emplie de curiosité s’est transformée ces dernières semaines non seulement en appréhension mais surtout en incompréhension grandissante. La politisation de notre société est en train de nous détruire de l’intérieur. Plus besoin d’ennemis pour nous sentir menacé. Chaque camp diabolise à longueur de journée l’autre. La réforme était au début la raison. Aujourd’hui, c’est clair, elle n’est que prétexte. Même si on la jetait au panier, la guerre interne que nous vivons et subissons tous, ne s’arrêterait pas. Pourquoi ? Parce que la haine est plus forte que les simples revendications. Et surtout le lavage de cerveau…anti l’autre, anti différence. Où est donc passé ce bon regard sur notre pays, sur sa richesse des genres, des couleurs, des cultures ? Une partie de la population nous pointe du doigt tous les samedis soir, comme si être de droite, respecter son premier ministre élu et accepter son gouvernement, était un acte criminel. La démocratie est magnifique, jusqu’au moment où elle déborde en insulte systématique sur chaque acte ou parole de nos dirigeants et de notre pays. Rien n’est bon, notre pays est soudain devenu l’enfer sur terre, un nouveau Liban avec ses phalanges ennemies, un état dans l’état. Attention à ce jeu dangereux, il a détruit cette petite Suisse et fait naître le Hezbollah ! Cette aversion grandissante peut s’avérer irréversible. La réflexion et la contestation légitime du départ sont en train de devenir une hystérie destructrice qui sabote tous les jours un peu plus notre terre à tous.

Israël est diabolisée à travers le monde ! J’aime ma terre, assez pour ne pas l’offrir en pâture à mes ennemis, comme nous le vivons chaque jour un peu plus. La réforme n’a déjà plus de sens. Mieux vaut être sage que d’avoir raison ! Oublions la, avant qu’elle ne nous brûle, à tous ! Dans l’espoir qu’il est encore temps de sauver le bébé.

Avraham Azoulay

Jérusalem, le 03/04/2023