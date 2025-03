Deux semaines après sa libération, l’ancien otage Sasha Trupanov est apparu pour la première fois en public samedi soir dans une vidéo diffusée lors d’un rassemblement sur la place des otages. Dans un témoignage poignant, il a partagé le poids émotionnel qu’il porte depuis son retour, hanté par la pensée de ceux qui restent en captivité à Gaza.

« Je pense tous les jours aux personnes kidnappées qui sont toujours là-bas. C’est une pensée qui ne me quitte pas. Elle m’accompagne à chaque heure, à chaque minute de la journée. Je n’arrive toujours pas à digérer le fait que je sois ici et qu’il y ait encore des gens qui ne sont pas encore revenus, » a-t-il déclaré.

L’ancien otage de 29 ans a décrit la captivité comme « un jeu psychologique fou » où la crainte constante était de ne jamais être libéré. Assis aux côtés de photos de David et Ariel Cuneo, ses deux amis encore captifs, il a exprimé sa douleur de les voir réduits à de simples images, ajoutant que cette souffrance devait être encore plus intense pour leurs familles.

« Soudain, je ressens aussi ce que c’est que d’être une famille dont les proches sont là-bas à Gaza. C’est quelque chose que je pensais quand j’étais là-bas, que ce ne devait pas être quelque chose de très facile, mais soudain, cela me submerge et je découvre à quel point c’est terrible et je ne souhaite à personne de ressentir cela. »

Dans un appel émouvant à l’action, Sasha Trupanov a imploré: « N’est-il pas temps de libérer les gens qui sont là-bas? Les gens qui sont encore en vie? Les gens qui prient tant pour rentrer chez eux? » Il a exhorté le public à ne pas laisser « les sentiments de vengeance, de colère et de rage prendre le pas sur les valeurs d’unité, de fraternité et de sacralité de la vie humaine. »

Il a souligné l’importance de ramener tous les otages – tant les vivants que les morts – soulignant que chaque famille a besoin de « boucler la boucle » et qu’il faut se battre avec la même détermination pour tous.

Tropanov a conclu son message par des remerciements sincères à tous ceux qui l’ont soutenu: « Je suis ici grâce à vous, et que ce soit parce que vous avez aidé ma mère et les personnes qui me sont chères à se ressaisir, je ne pourrai jamais vous remercier suffisamment pour ce que vous avez fait pour moi. »