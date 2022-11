Aujourd’hui (lundi), Sarah Netanyahou, l’épouse du futur Premier ministre, a réuni les femmes des chefs des partis qui vont constituer la coalition. Elle les a reçues pour un déjeuner à l’hôtel Waldorf Astoria.

Etaient présentes Yaffa Derhy, Rivka Goldknopf, Ayala Ben Gvir et Galith Maoz. Revital Smotrich et Hanna Gafni n’ont pas pu venir. Elles avaient un empêchement d’ordre privé, il a bien été précisé que leur absence n’avait aucune signification politique.

A l’instar de son mari, c’est Ayala Ben Gvir qui a attiré les projecteurs. La raison? Elle portait à sa ceinture un pistolet. C’est ce fait qu’ont choisi de relever bon nombre d’observateurs. Le parti de son mari, Otsma Yehoudit, a précisé qu’Ayala Ben Gvir possédait un permis de port d’arme car elle habite à Hevron et circule souvent sur des routes où les jets de pierre sont fréquents.

Cette rencontre féminine intervient alors que les négociations pour la répartition des portefeuilles ministériels et autour des accords de coalition piétinent. Betsalel Smotrich et Binyamin Netanyahou ne se seraient pas parlés depuis mercredi dernier. En revanche, le chef de la Tsionout Hadatit a rencontré Arieh Derhy (Shass) et Itshak Goldknopf (Yahadout Hatorah). Par ailleurs, il a participé hier à une réunion avec les principaux rabbins du courant sioniste religieux qui l’ont tous assuré de leur soutien dans sa demande du portefeuille de la Défense.

Au sein du Likoud, on commence à se dire exaspéré par les exigences des partenaires de la future coalition. Quoi qu’il en soit, le gouvernement ne prêtera pas serment ce mercredi, comme souhaité au départ par Binyamin Netanyahou. Les différents partis ont besoin de quelques jours supplémentaires pour s’entendre.