La longue procédure judiciaire dans l’Affaire du meurtre de Sarah Halimi hy »d a connu mercredi un tournant particulièrement pénible : la Cour de cassation française a rejeté le pourvoi de la famille et confirmé l’irresponsabilité pénale de Kobili Traoré, l’assassin de Sarah Halimi hy »d.

Ce criminel antisémite ne sera donc pas jugé. Les avocats de la famille Halimi avaient pourvu en cassation après que la Cour d’appel ait estimé le 19 décembre 2019 que « le discernement du meurtrier avait été aboli au moment des faits », ayant consommé du cannabis. Pas assez aboli en tout cas pour choisir délibérément sa victime parce que juive, crier « Allah ou-akhbar », réciter des sourates du Coran, et déverser un flot d’insultes antisémites. Sans parler des sévices physiques qu’il a fait subir à la malheureuse sexagénaire avant de la défenestrer.

Me Muriel Ouaknine-Melki, présidente de l’Organisation Juive Européenne a fortement déploré cette décision : « Le cas Traoré va impacter l’ensemble de la communauté française car toute personne qui consomme des stupéfiants peut alors voir sa responsabilité pénale dissoute. C’est la porte ouverte à quantité de décisions que nous allons avoir à connaître dans les prochaines années ».

En tout dernier recours, la famille de Sarah Halimi hy »d et ses avocats ont annoncé leur intention de saisir la Cour européenne des droits de l’homme. Dans la communauté juive de France, c’est la stupéfaction et la colère face à ce déni de justice et cette indulgence face à un acte dont le caractère antisémite est patent.

Vidéo :

Photo Famille