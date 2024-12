L’épouse du Premier ministre, Sara Netanyahou, se trouve en ce moment aux Etats-Unis. Elle a été invitée par le futur Président américain, Donald Trump, à un dîner dans son golf en Floride.

Sara Netanyahou a rendu compte sur ses réseaux sociaux de leur échange lors duquel elle a insisté sur l’urgence de libérer les otages israéliens détenus à Gaza par le Hamas.

President @realDonaldTrump and Sara Netanyahu having dinner at Trump International Golf Course tonight pic.twitter.com/ZqN5ZqWNdd — Margo Martin (@margomartin) December 2, 2024

”J’ai fait part au Président de la grande souffrance qu’a subie notre pays le 7 octobre”, écrit l’épouse du Premier ministre, ”de l’inhumanité des terroristes du Hamas qui détiennent nos citoyens en otages dans des conditions difficiles. J’ai insisté sur l’urgence absolue d’agir pour les faire libérer et les ramener au plus vite. Nous avons aussi discuté de la stratégie de victoire d’Israël dans la guerre contre l’axe du mal, pour un avenir stable et plus sûr au Proche-Orient et dans le monde entier”.

Les relations entre Donald Trump et le couple Netanyahou sont chaleureuses, comme en a témoigné Trump lui-même, lors de la dernière visite de Sara et Binyamin Netanyahou au mois de juillet dernier: ”Nos relations (avec Binyamin Netanyahou, ndlr) n’ont jamais été mauvaises. Aucun président n’a fait plus pour Israël que moi. Nous avons toujours eu de bons rapports et sinon j’ai une arme secrète: Sara. Elle est assise ici à côté de moi. Tant que j’ai cela, c’est ce qui compte”.