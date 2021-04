Les ministres de la Santé d’Israël et des Emirats arabes unis, respectivement Yuli Edelstein et Abdul Rahman bin Mohammad Al Owais signeront mercredi un accord de coopération entre les deux pays dans ce domaine. Par ailleurs, les négociations avancent favorablement sur une accord concernant le « passeport vert » entre Israël, les Emirats et le Bahreïn. Le seul obstacle réside encore dans l’hésitation israélienne à reconnaître le vaccin chinois qui est administré dans les Emirats.

Enfin, le ministre émirati des Affaires étrangères sheikh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan a rencontré mardi l’émissaire spécial israélien pour les pays du Golfe, Tzvi ‘Hefetz, et ensemble ils ont évoqué le développement des relations entre les deux pays depuis la signature des Accords d’Abraham. Ils ont convenu de renforcer la coopération entre Israël et les Emirats dans toute une série de domaines.

Photo Flash 90