Si la mort de Mohamed Deif est confirmée, il s’agira d’un véritable tremblement de terre au sein du Hamas qui va exacerber les tensions internes et qui pourrait conduire à l’isolement de Sinouar.

Le correspondant pour les affaires du Proche Orient de la chaine N12, Ehud Yaari, explique les rapports de force au sein du Hamas et l’effet domino qu’aurait la disparition de Deif.

Sinouar doit tout à Deif. Lorsqu’il a été libéré de prison en 2011, dans le cadre de l’accord Shalit, c’est grâce à Deif qu’il a pu devenir le chef politique du Hamas à Gaza et obtenir le départ d’Ismaël Haniyeh.

Le fait que Deif ne soit plus là pour appuyer Sinouar laisse le champ libre à Haniyeh et ses hommes pour imposer leurs vues qui sont différentes de Sinouar sur plusieurs plans.

Ainsi, alors qu’un responsable du Hamas indiquait hier à l’AFP, apparemment sur instruction de Sinouar, que les négociations pour un accord avec Israël étaient gelées, suite à l’opération contre Deif, le bureau politique du Hamas dirigé par Haniyeh s’est empressé de démentir et d’affirmer que les discussions se poursuivaient.

De même, si Sinouar s’entête dans une ligne très ferme face à Israël et le maintien au pouvoir du Hamas dans la Bande de Gaza, Haniyeh serait davantage enclin à des compromis quitte à renoncer au contrôle civil de la Bande de Gaza voire à une démilitarisation à condition de pouvoir toujours posséder des armes légères. Au Qatar, la direction du Hamas pourrait même accepter que des hommes de l’Autorité palestinienne soit appelés pour gouverner à Gaza, ce que refuse Sinouar.

La question est donc de savoir si après l’élimination de Deif, Sinouar restera Sinouar, avec le même poids, la même influence ou s’il sera contraint de se plier aux volontés de la direction du Hamas au Qatar.

Quoi qu’il en soit, l’opération menée par Tsahal et le Shabak samedi dernier contre Mohamed Deif constituera un tournant dans cette guerre et son issue.