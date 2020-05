Le destin est parfois cruel. Les orphelins de la famille Poroush de Jérusalem peuvent en témoigner.

Le mercredi 22 avril, Mme Beila Poroush, atteinte du virus mais dans un état stable, rend son dernier souffle à l’hôpital où elle a été admise en réanimation en raison de problèmes respiratoires provoqués par la maladie.

Son mari, malgré son état préoccupant (également atteint par le virus) tient à prononcer lui-même l’oraison funèbre en l’honneur de sa femme. Il le fera de l’ambulance dans laquelle il est allongé.

Vendredi 24 avril, 3 jours après la disparition de sa femme, le père décède à son tour juste avant chabbat, foudroyé par une crise cardiaque.

C’est à l’hôpital, que Moshé, l’un des fils, apprend cette nouvelle dramatique car il souffre également du virus et est dans un état critique. En trois jours, les six orphelins perdent leur mère puis leur père et doivent faire face à la maladie de leur frère. Ils sont aujourd’hui sans aucune ressource.

Une spirale de malheurs, qui survient 1 an après la mort de Shmouel, décédé après un long combat contre le cancer.

La société israélienne et la communauté juive mondiale dans son ensemble se mobilise pour venir en aide à cette famille brisée.

Les médias ont tous relayé l’information tant elle a été choquante.

Le Vaad Harabanim, célèbre association qui s’occupe des personnes défavorisées et des cas urgents, lance un appel à toute la communauté afin de venir en aide aux orphelins.

La situation est critique et ils doivent faire face à de nombreux défis : encore jeunes, ils ont besoin de tout.

Le fonds créé par le Vaad Harabanim en leur faveur permettra d’assurer les frais du quotidien, comme le loyer, la nourriture, les frais médicaux et scolaires et permettra, le moment venu, de régler les frais de leur mariage dans la plus grande simplicité.

Dans la lutte contre cette pandémie qui cause tant de décès et de drames, ce fonds spécial permettra de secourir rapidement et de pourvoir aux besoins fondamentaux de jeunes orphelins démunis.

La mobilisation est déjà impressionnante mais il faut faire plus pour soutenir de là où nous sommes ces orphelins dont la vie a désormais un autre sens.

Faire un don en ligne pour la famille Poroush (Reçu Cerfa délivré instantanément): https://cutt.ly/EyjgYqN

