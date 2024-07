Des députés de la coalition et de l’opposition ont cosigné une lettre à l’attention du Président américain Joe Biden suite à la décision de son administration d’imposer des sanctions à Reut Ben Haïm et Shlomo Sarid, deux des leaders du mouvement Tsav 9.

Les signataires de cette lettre demandent au Président américain de lever ces sanctions qui sont, selon eux, totalement contraires au respect du droit à manifester, fondamental dans toute démocratie.

La lettre a été écrite à l’initiative de la députée Yulia Malinovsky (Israël Beitenou) et signée par: Ofir Katz (Likoud), Yuli Edelstein (Likoud), Guidon Saar (Hayamin Hamamla’hti), Avigdor Liberman (Israël Beitenou), Pnina Tamano Shata (Hama’hané Hamamla’hti), Matan Kahana (Hama’hané Hamamla’hti), Zeev Elkin (Hayamin Hamamla’hti), Sharon Nir (Israël Beitenou), Evgeny Sova (Israël Beitenou), Hamad Amar (Israël Beitenou), Oded Forer (Israël Beitenou) et Boaz Bismuth (Likoud).

Ils écrivent: ”M. le Président, vendredi dernier votre décision d’imposer des sanctions personnelles aux leaders du mouvement Tsav 9, Reut Ben Haïm et Shlomo Sarid a été publiée. Elle a été prise sans aucun processus juridique ni aucun moyen de défense. Nous, députés du parlement israélien, nous nous tournons vers vous pour vous demander de revenir sur cette décision qui constitue une atteinte à la souveraineté et à la démocratie des citoyens israéliens. Il est inconcevable qu’une protestation citoyenne dans un Etat démocratique soit une base pour des sanctions de la part de la plus grande démocratie au monde, uniquement parce que quelqu’un n’apprécie pas les positions des protestataires”.

Les députés soulignent que Tsav 9 est un mouvement citoyen qui regroupe une variété de citoyens israéliens dont des familles d’otages, familles endeuillées qui ont perdu des proches dans les massacres du 7 octobre.

Ils rappellent: ”A l’heure qu’il est, 120 otages sont encore détenus dans les geôles de l’organisation terroriste du Hamas, dont des Juifs, des Chrétiens, des Musulmans, des citoyens d’Israël, des Etats-Unis et d’autres pays, des femmes, des bébés, des personnes âgées, qui croupissent et sont maltraités dans les tunnels de l’effroi du Hamas depuis plus de 287 jours”.

Ils poursuivent: ”Le mouvement Tsav 9 a précisé depuis le premier jour de ses actions, qu’il s’opposait fermement à tout transfert d’aide humanitaire au Hamas tant que les camions tombent dans ses mains et sous son contrôle. Les actions de ce mouvement ont eu lieu dans le respect des valeurs de la démocratie israélienne et des démocraties occidentales.

Les actions du mouvement Tsav 9 sont faites dans le cadre de la loi et en vertu de la liberté d’expression et de manifestation qui jouit d’un large consensus au sein du public israélien, dans toutes ses composantes et il ne fait aucun doute que la liberté d’expression et de manifestation est l’âme de la démocratie.

Nous avons du mal à comprendre comment des proches d’otages et des citoyens respectueux de la loi se retrouvent sous la menace de sanctions et qui plus est sans aucun processus juridique.

Nous, députés de la Knesset de différents partis, nous vous demandons d’annuler ces sanctions qui nuisent aux libertés de manifester et d’expression des citoyens israéliens. Même si vous n’appréciez pas les positions des protestataires, nous sommes sûrs qu’en tant que chef de la plus grande démocratie au monde, vous vous battrez pour leur liberté d’expression et de manifester”.