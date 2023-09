Au mois de juin dernier, le ministère des Affaires étrangères a annoncé étudier le cas de Ronit Ben Dor, ministre plénipotentiaire à l’ambassade d’Israël en France.

Cette dernière soutient ouvertement le mouvement de protestation contre le gouvernement. Cela se traduit par des ‘Like’ et des partages de tweets des principaux dirigeants de ce mouvement depuis son compte X qui est un compte officiel du ministère israélien des Affaires étrangères.

Ainsi, elle a approuvé un commentaire de Moshé Yaalon, traitant Ben Gvir et Smotrich d’anarchistes ou encore partagé un appel à une mainfestation ou soutenu des messages de Shikma Bressler, l’une des mililtantes les plus actives contre le gouvernement. Elle avait ”liké” des messages sur le réseau social X qualifiant le gouvernement de ”malveillant” ou la coalition de ”honteuse” ou encore les dirigeants de ”zéro”.

Ces soutiens publics à de tels messages sont contraires au devoir de réserve qui s’impose aux diplomates.

Le ministère des Affaires étrangères avait déclaré en réaction à ces révélations: ”Nous considérons avec une extrême gravité, l’expression d’une position politique publique de la part des employés du ministère. Sur consigne du ministre des Affaires étrangères Eli Cohen, le directeur général du ministère, Ronen Levy, a ouvert une enquête pour examiner l’attitude de la ministre plénipotentiaire en France sur les réseaux sociaux ainsi que les accusations formulées au sujet de la visite du ministre Smotrich. Si elles s’avéraient être exactes, nous prendrons de sévères sanctions”.

Advertisement

C’est désormais chose faite. Ben Dor a été suspendue de ses fonctions et elle a dû rentrer en Israël.

Par ailleurs, le ministère des Affaires étrangères a procédé à un rafraichissement des consignes auprès de son personnel dans les ambassades, lui rappelant son devoir de réserve et l’interdiction qui leur est faite de se prononcer publiquement sur les sujets politiques, y compris par le biais d’appréciations sur les réseaux sociaux.