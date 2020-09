Le secrétaire d’Etat américain Mike Pompeo a annoncé des prochaines sanctions contre des hauts fonctionnaires de la Cour pénale internationale de la Haye et notamment la procureure générale Fatou Bensouda et Phakiso Mochochoko, directeur de la division de la Juridiction, de la Complémentarité et de la Coopération de la CPI. Ces deux personnes seront sur « liste noire » pour Washington et Mike Pompeo a prévenu que « tout individu ou entité qui continuera à assister matériellement la procureure s’exposera également à des sanctions« .

Le président Donald Trump et son administration ne décolère pas contre la CPI qui persiste à vouloir ouvrir des enquêtes pour « crimes de guerre » contre des soldats américains qui combattent les terroristes talibans en Afghanistan. Au mois de juin déjà, le président Donald Trump avait publié un décret autorisant des sanctions contre les « fonctionnaires, employés et agents de la CPI, ainsi que les membres de leur famille immédiate« .

Tant les Etats-Unis qu’Israël accusent la CPI d’être corrompue et politisée car cette instance internationale s’acharne contre l’armée américaine et contre Tsahal alors qu’elle épargne les vrais crimes de guerre commis dans de nombreuses dictatures.

