Le gouvernement israélien a décidé de ne pas augmenter le nombre de permis de travail délivrés aux Gazaouis malgré la décision dans ce sens qui avait été prise par les services de sécurité, récemment.

Le gel de cette augmentation est une sanction à l’implication du Hamas dans plusieurs attentats en Judée-Samarie et son intention déclarée d’en perpétrer d’autres. Par ailleurs, le Hamas oeuvre actuellement pour chauffer les esprits et encourage les incidents à la frontière entre Israël et Gaza.

Chaque jour, 18000 Gazaouis entrent en Israël pour travailler. Ce chiffre devait être augmenté à 20000 dans les prochains jours sur décision des services israéliens de sécurité.

Les Gazaouis sont très demandeurs de ces permis de travail qui leur permettent de vivre dignement. Le niveau socio-économique de la Bande de Gaza s’améliore parallèlement au nombre de permis de travail en Israël délivrés. La population locale exerce une pression importante sur ses dirigeants pour obtenir davantage de permis.

Pour l’heure, aucune indication n’a été donnée sur la durée du gel de l’augmentation des permis de travail.